Жителей 90 населенных пунктов Сумской области Украины принудительно эвакуируют

Жителей Сумского района, подконтрольного ВСУ, эвакуируют в принудительном порядке. Об этом сообщили в Сумском районном совете.

Еще 90 населенных пунктов Сумской области опустеют из-за принудительной эвакуации. Зону последней расширили: это подтвердил глава региональной военной администрации Владимир Артюх.

Детей и родителей также эвакуируют из семи общин: Хотинской, Юнаковской, Ворожбянской, Белопольской, Краснопольской, Миропольской и Николаевской.

Напомним, в мае 2024 года украинские власти объявляли эвакуацию в 10-километровой зоне у границы с Россией. Тогда переместили не меньше шести тысяч жителей, включая детей. Сколько человек эвакуировали из Сумской области 1 октября не уточняется.

Ранее сообщалось о результативных ударах по ВСУ в Черкасской, Полтавской и Сумской областях.