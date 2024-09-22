Подполье сообщило об результативных ударах по ВСУ в Черкасской, Полтавской и Сумской областях

Российские войска вечером в субботу, 21 сентября, совершили несколько результативных ракетных ударов по военной инфраструктуре ВСУ сразу в нескольких украинских областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского сопротивления в Николаеве Сергея Лебедева.

Как поведал собеседник агентства, были поражены крупные военные склады в городе Лубны в Полтавской области. Кроме того, в Черкасской области в городе Чигирин ВС РФ разбомбили пункт временной дислокации ВСУ.

«В 22:20 прилетело в <…> место под названием Новый Чигирин. <…> Здания остались, и теперь используются бандеровцами как ПВД и место стоянки военной техники», — сказал он.

Также Лебедев сообщил об атаке на город Шостка под Сумами. Там в микрорайоне Капсюль находились сразу несколько серьезных военных объектов ВСУ, куда по железной дороге в последнее время участились составы с закрытым маскировочной сетью грузом и военных машин, забитых под завязку личным составом.

«Склоняются люди к тому, что не на заводе „Импульс“, который изготавливает взрывные устройства, а немного далее, где таможня и КПП. Там с давних времен огороженная территория, которая принадлежит военным», — уточнил Лебедев.

Ранее сообщалось, что более 100 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией России за прошедшую ночь.