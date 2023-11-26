Жителей Евпатории эвакуируют из-за шторма, трасса уходит под воду

Власти Евпатории сообщили о том, что дома, расположенные у побережья, срочно эвакуируют вечером воскресенья, 26 ноября. Напомним, на Крым обрушился ураганный ветер.

По данным СМИ, отдельные порывы ветра в Крыму достигали 40 метров в секунду, на море наблюдается шторм. Междугородняя трасса в Евпатории почти ушла под воду, движение перекрыто.

Тем временем в Севастополе повалены деревья, знаки на дорогах, ветер до сих пор бушует. На данный момент неизвестно, сколько граждан были эвакуированы. Другие детали о сильнейшем шторме и ураганном ветре в Крыму уточняются.