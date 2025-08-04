Жителей Подмосковья предупредили о непогоде 4 августа

По данным главного управления МЧС по региону, в этот день ожидаются сильные ливни, гроза, а в дневные и вечерние часы в отдельных районах — град. Ветер в понедельник усилится до 12-17 м/с.

Также в ведомстве напомнили основные правила поведения при непогоде. Так, водителям следует снижать скорость, увеличивать дистанцию, включать ближний свет или противотуманные фары. Парковаться под деревьями и рекламными щитами не рекомендуется.

Для тех, кто оказался на улице в качестве пешехода, МЧС советует избегать нахождения под деревьями, линиями электропередач и металлическими конструкциями. Также следует отходить от открытых пространств, водоемов и шатких строений.

В домашних условиях нужно плотно закрыть окна, убрать предметы с балконов и отключить неиспользуемую технику от электрической сети.

Ранее сообщалось, что в пяти районах Пекина ввели высший уровень опасности из-за угрозы ливней.