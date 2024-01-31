Жителей Подмосковья предупредили о новых мошеннических схемах

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области предупредили жителей региона о новых схемах мошенников.

Так, по информации ведомства, после выпуска денежных купюр нового образца злоумышленники запустили фейковое приложение для проверки банкнот, которое предоставляет им доступ ко всей информации в телефоне.

Мошенники звонят жертвам и просят проверить, настоящие ли у них банкноты. С этой целью жителям рекомендуют установить мобильное приложение. После этого злоумышленники получают пароли, контакты, персональные данные пользователей.

«Напоминаем, чтобы обезопасить себя и свои средства, не переходите по отправляемым с незнакомых номеров ссылкам и не устанавливайте вызывающие подозрения приложения», - призвали жителей в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе снизилось число преступлений.