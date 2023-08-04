Жителей Подмосковья предупредили о повышенной агрессивности ос из-за дождливого июля

Дождливый и прохладный июль в Подмосковье стал фактором дополнительного раздражения для ос, предупредил председатель областного Комитета лесного хозяйства Олег Баженов. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Он отметил, что повышение агрессивности данных насекомых в августе является вполне объяснимым для региона явлением. В конце лета осы завершают постройку гнезд и до холодов им нужно откормить личинок — маток, а дожди и прохладная погода лишили их привычного рациона питания.

Баженов отметил, что в течение года поведение ос не меняется, увеличивается только их популяция, а в августе она самая высокая, поскольку эти насекомые выводят потомство. Приплод нужно защищать, поэтому в последний месяц лета осы становятся наиболее активные и агрессивные.

Он отметил, что укусы ос не безобидны и могут даже привести к летальному исходу, поэтому необходимо сразу удалить жало, обработать место укуса антисептиком, наложить стерильную повязку, сделать холодный компресс, принять антигистаминные препараты и пить как можно больше воды или морса, а также обратиться к врачу.

В Комитете лесного хозяйства Подмосковья подчеркнули, что не стоит уничтожать ос, бить их и отгонять, размахивая руками. В ведомстве подчеркнули, что эти хищные насекомые не нападают на человека без причины. Специалисты также добавили, что к концу сентября активность ос станет намного меньше.

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