Жителей Подмосковья предупредили об опасности катания на стихийных горках

В ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей Подмосковья об опасности катания на стихийных горках, которые образовались в связи с рекордным снегопадом.

По словам начальника территориального управления №6 Александра Квашнева, катание на таких горках может привести к серьезным травмам. Под снежными шапками нередко можно найти острые предметы и камни, а съезды могут упираться в металлические контейнеры, бетонные ограждения и стены зданий. Помимо этого, такие горки могут выходить на обочины дорог или водоемы с тонким льдом.

«В ходе патрулирования спасатели зафиксировали месторасположение опасных мест для катания и передали данную информацию в муниципальные службы для принятия мер. Специалисты также попросили жителей округов провести беседы с детьми и напомнить им правила безопасности», - рассказал Квашнев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона отказаться от поездок на личном транспорте из-за снегопада.