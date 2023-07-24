Жителей Подмосковья предупреждают о новой мошеннической схеме в Интернете

Отмечается, что теперь мошенники используют чат-боты в соцсети для генерирования фейковых фото банковских карт. Они не только взламывают аккаунты в мессенджерах, но и начинают общение с контактами человека от его имени, прося перевести деньги на карту.

Чтобы повысить доверие потенциальной жертвы, мошенники присылают фото карты с именем человека и логотипом крупного банка. Однако, на самом деле, эти карты принадлежат злоумышленникам, а счета открыты в небольших организациях. Пострадавший сначала обращается в банк, дизайн которого использовали мошенники, и только после понимает, что отправлял деньги в другую организацию. А за это время мошенники успевают обналичить деньги и использовать их в своих целях.

Ранее стало известно, что жительницу Протвино подозревают в хищении более шестисот тысяч рублей у двух пенсионерок.