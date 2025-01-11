Жителей Татарстана предупредили об угрозе атаки БПЛА

В мобильном приложении МЧС России в 16:49 в разделе «Аварийная информация» было размещено сообщение для жителей Республики Татарстан о потенциальной угрозе атак беспилотников.

Гражданам рекомендовано, по возможности, оставаться в своих домах и избегать нахождения возле окон. Согласно сообщениям средств массовой информации и пользователей в социальных сетях, в Нижнекамске, в районе промышленных объектов, была слышна сирена.

Телеграм-канал «Еду в Татарстан» опубликовал видеозаписи от очевидцев, на которых видно эвакуированных работников с предприятий.

Ранее сообщалось, что в городе Котовск Тамбовской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов на два многоквартирных дома.