Жителей Удмуртии напугали информацией об обрушении ключевой трассы

Вечером 29 апреля в неофициальных пабликах Удмуртии появилось сообщение, которое могло напугать любого автомобилиста. Якобы под Ижевском рухнуло шоссе, в образовавшийся разлом опрокинулись фура и легковушка. Публикацию сопроводили фотографией с места событий. Но специалисты Центра управления регионом быстро разобрали картинку по косточкам и нашли несколько явных признаков фотомонтажа, пишет udm-info.ru .

Схема стара как мир, но до сих пор работает на доверчивую аудиторию. Злоумышленники публикуют жуткую новость о масштабной аварии, прикладывают «фото с места событий» и ждут, пока паника разойдется по сети. В Удмуртии на это попались снова. Вечером 29 апреля паблики взорвал пост об обвале трассы и опрокидывании машин в разлом.

В Центре управления регионом оперативно проверили информацию. Данных о подобном происшествии в Госавтоинспекции Удмуртии на 29 апреля не оказалось. Ни одного зарегистрированного ДТП с опрокидыванием или обрушением дороги. Но главное — эксперты ЦУР проанализировали фотографию, приложенную к сообщению.

И нашли аргументы, которые уличили авторов во лжи.

5 признаков фейка

Специалисты обратили внимание на странную фуру. У нее нет ни государственного номера, ни даже номерной рамки. Это в российской действительности невозможно.

Люди около полицейской машины стоят прямо в разломе. В реальной аварийной ситуации зону оцепляют, а не разрешают расхаживать по разрушенной конструкции.

Содержимое фуры вывалилось наружу, но тент самого грузовика не имеет видимых повреждений. Как так вышло — загадка, которую природа не решает.

Мелкие предметы — разбросанный груз, осколки — не имеют четкой привязки к поверхности и выглядят «вклеенными» в общую картинку.

На фото отсутствуют скорая помощь, спасатели и пожарные расчеты. Есть только сотрудники ГАИ с одной машиной и включенным маячком. В реальной аварии такого масштаба без экстренных служб не обходится.

Кроме того, аналитики отметили «глянцевый» вид грязи и грунта. На настоящей дороге почва и асфальт выглядят иначе — с текстурой, неровностями. Здесь же все неестественно однородно и искусственно.

Второй фейк за неделю

ЦУР Удмуртии напоминает: это не первый случай за последние дни. 23 апреля в соцсетях распространили фейковый коллаж об аварии на Воткинском тракте, где якобы погибли 8 человек. Скрин напоминал сюжет из голливудского фильма-катастрофы. Госавтоинспекция опровергла и ту «утку» — никаких ДТП с погибшими и пострадавшими 23 апреля зарегистрировано не было.

В Центре управления регионом призывают доверять только проверенной информации и не распространять фейки. А если новость выглядит как голливудский блокбастер — скорее всего, это и есть вымысел. Реальная жизнь, в отличие от нейросетей, гораздо скучнее и правдивее.

