Жители деревни Лимбаи стали жертвами загадочного животного

В индийском штате Мадхья-Прадеш трагический инцидент унес жизни 17 человек, ставших жертвами атаки неизвестного зверя. Происшествие случилось в ночь на 5 мая в деревушке Лимбаи, находящейся в лесистой местности Раджпура, сообщил портал «МК».

Все пострадавшие, спавшие под открытым небом из-за невыносимой жары, были в срочном порядке госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение. Трое из них, получившие серьезные увечья, были переведены в районную больницу для оказания специализированной помощи.

Наиболее тяжелый случай — 70-летняя Райли Бай, у которой случился перелом челюсти. Несмотря на тяжелое состояние, врачам удалось стабилизировать ее состояние в отделении интенсивной терапии. Всем пострадавшим от нападения ввели антирабическую вакцину в целях предотвращения заболевания бешенством.

Представитель лесного департамента Ашиш Бансод, побывавший в больнице, заявил, что характер ран свидетельствует о нападении животного, возможно, зараженного вирусом бешенства.

Жители деревни, ознакомившись с изображениями различных хищников, не смогли опознать нападавшего. Отсутствие в данной местности популяций обезьян и волков укрепляет гипотезу о бешеной собаке как наиболее вероятном агрессоре.

В целях поимки животного в окрестностях организовано патрулирование и установлены специальные ловушки. Власти штата обратились к населению с призывом проявлять осторожность и избегать сна на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что в Индии леопард унес четырехлетнего ребенка из рук матери.