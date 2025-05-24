Жители Ельца Липецкой области вновь сообщили о взрывах в городе

Вторую ночь подряд украинские вооруженные силы принимают попытки массированной атаки дронами на город Елец, расположенный в Липецкой области. Над промышленной зоной города уже уничтожено некоторое количество беспилотников.

Как сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей, в небе над городом слышны сильные взрывы, включена сирена воздушной тревоги.

Ранее в Липецкой области был объявлен красный уровень опасности атаки БПЛА для города Ельца и нескольких районов: Елецкого, Тербунского, Задонского, Хлевенского, Лебедянского и Данковского.

Вчерашняя атака на один из местных заводов привела к ранениям у восьми человек, а обломки сбитого дрона повредили два десятка квартир в жилом здании.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили два вражеских БПЛА над Белгородской областью.