Жители Ельца Липецкой области вновь сообщили о взрывах в городе
SHOT: ВСУ вторую ночь подряд атакуют город Елец Липецкой области беспилотниками
Фото: [flickr.com]
Вторую ночь подряд украинские вооруженные силы принимают попытки массированной атаки дронами на город Елец, расположенный в Липецкой области. Над промышленной зоной города уже уничтожено некоторое количество беспилотников.
Как сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей, в небе над городом слышны сильные взрывы, включена сирена воздушной тревоги.
Ранее в Липецкой области был объявлен красный уровень опасности атаки БПЛА для города Ельца и нескольких районов: Елецкого, Тербунского, Задонского, Хлевенского, Лебедянского и Данковского.
Вчерашняя атака на один из местных заводов привела к ранениям у восьми человек, а обломки сбитого дрона повредили два десятка квартир в жилом здании.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили два вражеских БПЛА над Белгородской областью.