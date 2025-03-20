Жители Горно-Алтайска сидят без света из-за поджога подстанции
Фото: [МЧС РФ]
В Горно-Алтайске из-за преступных действий неизвестного произошло возгорание на подстанции, ввиду чего в некоторых районах города пропало электричество. Об этом стало известно из сообщения главы Республики Алтай Андрея Турчака, опубликованного в его Телеграм-канале.
Согласно информации, предоставленной Турчаком, в 18:52 по московскому времени на подстанции 110 кВ «Горно-Алтайская» № 19 произошел пожар.
Бригады экстренного реагирования незамедлительно приступили к восстановлению подачи электроэнергии. В сжатые сроки удалось обеспечить электроснабжение для жителей центральной части города, а социальные объекты были подключены по резервной схеме.
«Аварийные работы будут завершены в течение четырех-шести часов», — написал глава российского региона.
По его сведениям, неустановленное лицо осуществило слив масла из двух трансформаторов и поджог. В настоящее время ведутся поиски подозреваемого.
Турчак подчеркнул, что дежурная бригада подстанции оперативно справилась с возгоранием, что позволило предотвратить серьезные последствия.
Глава региона обратился к населению с просьбой сохранять спокойствие.
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