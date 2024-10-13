Жители Крыма поверили фейкам о «новой мобилизации» и пришли в военкоматы

Жители Республики Крым поверили фейкам о «новой мобилизации» и пришли в военкоматы. Об этом сообщает «Крым 24».

Уточняется, что мошенники запустили дезинформацию с расчетом на то, что жители полуострова начнут прятаться и паниковать, однако в действительности все оказалось иначе. Так, один из жителей Крыма после звонка прибыл в военкомат через 20 минут.

Суть звонков мошенников состояла в том, что мужчинам якобы следует явиться в военные комиссариаты для отправки на военную службу по контракту. Тем не менее военный комиссар Республики Крым Евгений Машуков заявил, никакой второй волны мобилизации нет, тем более в выходные дни никаких мобилизационных мероприятий не проводят.

Ранее депутат Водолацкий заявил, что мобилизации в РФ в ближайшее время не будет.