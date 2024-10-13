Жители Курской области стали чаще подвергаться зверствам со стороны ВСУ

Украинские боевики стали усиленно подвергать население курского приграничья психологическому давлению, устраивать зверства и мародерства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Собеседник федерального агентства рассказал, что ВСУ стали злее на фоне неудач на фронте. Свою агрессию они выплескивают на мирное население в Курской области, совершая все больше репрессий и зверств.

При этом не так давно глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева уточняла, какие именно преступления зафиксировали со стороны боевиков ВСУ. Среди них — расстрел мирного населения при эвакуации, многочисленные кражи, поджоги домов с трупами гражданских, убийства с особой жестокостью и многое другое. Большинство этих деяний ВСУшники пытались маскировать и «заметали следы».

Ранее сообщалось, что в Курской области ликвидировали военных, которые устроили расстрел мирного населения.