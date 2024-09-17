Жители Нижегородской области перевели свыше 50 млн рублей мошенникам за неделю

За прошедшую неделю жители Нижегородской области перевели злоумышленникам свыше 50 млн рублей. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление МВД России.

Уточняется, что в целом за минувшую неделю было зарегистрировано более 90 преступлений, которые были совершены с использованием мошеннических схем.

Отмечается, что наиболее популярной схемой стал «Звонок от службы безопасности банка», которых насчитывается более 30 случаев. Кроме того, использовались «Мошенничество при онлайн-покупке» и «Предложение дополнительного заработка».

Ранее жителям Подмосковья рассказали о новой мошеннической схеме.