Жителям Подмосковья рассказали о новой мошеннической схеме
Фото: [unsplash.com]
Мошенники начали звонить своим жертвам якобы для оценки качества обслуживания в ресторане, при этом они предлагают вознаграждение. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Сделав это, жертва вскоре получает денежный приз. Так мошенники втираются в доверие к человеку. Далее жертве поступает новое предложение о возможности получения «бонуса». Мошенники говорят, что нужно внести предоплату, и тогда выигрыш будет еще больше», — говорится в сообщении.
Это позволит мошенникам получить личные данные и денежные средства жертвы. В ведомстве призвали никому не сообщать свои личные данные (пароли, номера карт, код из СМС-сообщения) незнакомцам и всегда проверять полученную информацию. Узнать подробнее о цифровой безопасности можно с помощью памятки «Доступно о телефонных мошенниках».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.