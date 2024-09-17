Жителям Подмосковья рассказали о новой мошеннической схеме

«Сделав это, жертва вскоре получает денежный приз. Так мошенники втираются в доверие к человеку. Далее жертве поступает новое предложение о возможности получения «бонуса». Мошенники говорят, что нужно внести предоплату, и тогда выигрыш будет еще больше», — говорится в сообщении.