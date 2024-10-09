Жители Нижегородской области перевели злоумышленникам свыше 70 млн рублей за прошедшую неделю

На минувшей неделе жители Нижегородской области перевели мошенникам свыше 70 млн рублей. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что за прошедшую неделю было зарегистрировано около сотни преступлений с применением мошеннических схем. Самыми частыми были схемы: звонок от службы безопасности банка, предложение дополнительного заработка, мошенничество при онлайн-покупке.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов напоминают, что в случае поступления звонков из «банка» следует сбрасывать звонок и обращаться в официальный колл-центр банка самостоятельно, никому не следует сообщать свои персональные данные по телефону.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья отдала мошеннику почти 200 тысяч рублей за участие в конкурсе красоты.