Жители Нижегородской области услышали более десяти взрывов при отражении атаки ВСУ

В Нижегородской области, в городе Кстово, жители услышали более десяти взрывов, произошедших в ходе отражения атаки дронов. Эта информация была опубликована в Телеграм-канале Shot.

Согласно предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отражает атаку украинских беспилотников. В связи с этим в аэропорту Нижнего Новгорода временно приостановлен прием и выпуск воздушных судов.

«Местные рассказали, громкие звуки начались примерно в 02:15 ночи и продолжаются до сих пор. По их словам, всего было слышно от 9 до 12 взрывов в разных частях города», — говорится в публикации.

Ранее жители Воронежской области сообщили о взрывах. Губернатор региона Александр Гусев заявил, что было сбито не менее семи беспилотников. В результате инцидента на юге области выбило стекла в четырех квартирах многоквартирного дома, а также были повреждены два гаража и автомобили.