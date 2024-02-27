Жители Подмосковья могут выбрать места для установки камер системы «Безопасный регион»

Жители Подмосковья могут выбрать места для установки камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Соответствующее голосование стартовало на «Доброделе» , сообщили в Московской областной Думе.

Всего на выбор жителей представлено 605 участков в 48 муниципалитетах. Голосование продлится до 10 марта. Для участия в нем нужно выбрать на сайте свой городской округ, а затем нужную локацию.

На развитие системы «Безопасный регион» в Подмосковье в этом году из областного бюджета выделят более 1,1 миллиарда рублей.

В общей сложности, сейчас в области установлено почти 134 тысячи видеокамер, в том числе более 21 тысячи устройств, установленных в прошлом году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в области сократилось число преступлений.