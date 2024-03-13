Жители Подмосковья обратились в службу спасения через приложение «112 МО» около трех тысяч раз

Порядка трех тысяч раз обратились жители Подмосковья в службу спасения, используя мобильное приложение «112 МО», сообщила пресс-служба Системы-112 региона.

В ведомстве напомнили, что приложение было запущено в 2017 году. Его функционал постоянно обновляется. В настоящее время сервис позволяет в том числе отслеживать маршрут вызванной бригады скорой помощи или аварийной службы газа.

Также в приложении «112 МО» можно оформить ДТП без пострадавших и подключить функцию «Связанные контакты», которая позволит отслеживать местоположение близких людей, например, детей или пожилых родственников.

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