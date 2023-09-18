Жители Подмосковья воспользовались видеочатом в приложении «112 МО» уже пятьсот раз

В мобильном приложении «112 МО» недавно появились новые функции, в том числе видеочат, напомнили в пресс-службе Системы-112 Подмосковья.

Там добавили, что видеочатом жители региона воспользовались уже пятьсот раз. Эта функция важна, в первую очередь, для граждан с проблемами слуха и речи.

Помимо этого, с начала текущего года жители Подмосковья свыше трехсот тысяч раз воспользовались функцией отслеживания скорой медицинской помощи, еще две тысячи пользователей приложения воспользовались кнопкой «Сообщить о происшествии», шесть тысяч человек — кнопкой «Вызвать врача на дом».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что строительство детской областной больницы в Красногорске завершится через полгода, сейчас готовность объекта составляет уже семьдесят пять процентов.