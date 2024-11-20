Жители подмосковной Коломны пожаловались на звуки взрывов

Жители нескольких районов подмосковной Коломны сообщили о громких хлопках, похожих на звуки взрывов.

Грохот напугал жителей районов Голутвино и Колычево. По словам некоторых горожан, в Коломне звучал сигнал воздушной тревоги, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Минобороны РФ сообщило, что над Московской области системы ПВО сбили два БПЛА. В общей сложности ПВО с 21:00 до 23:55 (по московскому времени) уничтожила над территорией российских регионов 42 беспилотника ВСУ, 32 из них — над Брянской областью.

Ранее сообщалось о том, что отважный спасатель в Крыму отогнал горящий бензовоз, предотвратив угрозу взрыва.