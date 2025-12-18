Жители Смоленска услышали несколько взрывов на территории города

В пригородах Смоленска во второй половине ночи в четверг, 18 декабря, гремели взрывы, об этом сообщила «Лента.ру».

Издание сослалось на информацию, размещенную в телеграм-канале Shot. Данными поделились местные жители. Они рассказали, что взрывы начали слышать с 02:30, их прозвучало три или четыре. При этом взрывы раздавались на юге и юго-востоке Смоленска.

«Предварительно, ПВО уничтожила украинские БПЛА на подлете к городу», — указано в микроблоге.

Официальных данных о работе средств противовоздушной обороны в городе либо Смоленской области пока не имеется.

Регион периодически попадает под воздушные удары ВСУ. Так, 16 декабря глава Смоленской области Василий Анохин заявил, что средства радиоэлектронной борьбы перехватили и подавили над территорией региона четыре БПЛА. Он попросил всех жителей соблюдать меры безопасности.