Жители Сочи сообщили о взрывах над городом

Жители Сочи сообщили о громких взрывах, раздавшихся в городе. По информации SHOT, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

По информации от горожан, начиная с 5:50 утра в районе Лазаревское были слышны от 7 до 19 взрывов. От них в домах даже задрожали окна, а у автомобилей сработала сигнализация.

О громких звуках также сообщали жители Туапсе.

Как позже сообщило Министерство обороны РФ, за сутки система ПВО ликвидировали над Россией 19 вражеских беспилотников. Над акваторией Черного моря сбили три БПЛА, над Краснодарским краем — один.

Украинские военные регулярно запускают беспилотники по территории РФ с целью атаковать объекты. Министерство обороны РФ ежедневно сообщает о пресечении попыток ВСУ нанести удары по регионам России.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в Белгородской области пострадали двое мужчин. ВСУ атаковали два населенных пункта региона. Пострадавшие получили травмы от мин и осколков.