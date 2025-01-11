Жители Сочи заявили о новом землетрясении

Телеграм-канала SHOT сообщил , что около 20:45 в Сочи, а также в Дагомысе и Адлере, были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,9 по шкале Рихтера.

Губернаторское управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций подтвердило, что пострадавших нет, как и разрушений городской инфраструктуры.

В домах тряслись стекла в окнах, книги падали с полок, а в шкафах звенели тарелки. Ранее, 11 января около 5:00, местное МЧС уже зарегистрировало сейсмическое событие магнитудой 3,5 в горах Лазаревского района.

По мнению экспертов, причиной таких толчков становится подъем Кавказских гор — они достаточно молодые, и не удивительно, что подобная сейсмическая активность наблюдается.

Ранее сообщалось, что в Хельсинки произошло самое мощное землетрясение за все время наблюдений.