Жители Тернополя сообщили о взрывах после объявленной воздушной тревоги

В Тернополе, расположенном на западе Украины, прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Общественное».

Другие детали произошедшего не раскрываются. До этого взрывы были слышны в Киеве. Там сработали системы ПВО.

В ночь с субботы на воскресенье в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Также сигналы оповещения об опасности были поданы в Черкасской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины.

Ранее сообщалось о том, что в США смоделировали последствия удара США по России термоядерной бомбой В83. По оценке аналитиков американского издания Newsweek, в результате бомбардировки в Москве погибнет почти 1,4 млн человек, еще 3,7 млн получат серьезные ранения и будут на грани жизни и смерти. В Пекине количество жертв составит 1,5 млн человек, а в столице КНДР пострадают 3,3 млн жителей.