В США смоделировали последствия удара США по России термоядерной бомбой В83

Американский журнал Newsweek обрисовал возможные последствия, если США ударят по столицам России, Китая и Северной Кореи крупнейшей в военном арсенале Пентагона термоядерной бомбой B83.

По оценке аналитиков западного издания, в результате бомбардировки в Москве не станет почти 1,4 млн человек, еще 3,7 млн получат серьезные ранения и будут на грани жизни и смерти. В Пекине количество потерь будет чуть больше (1,5 млн человек), а пострадают еще 3,3 млн жителей столицы КНР.

В Пхеньяне человеческие потери составят более 1,3 млн. Еще примерно столько же мирного населения будет числиться пострадавшими. Newsweek описал подробности возможного взрыва термоядерной бомбы В-83.

«Огненный шар от взрыва накроет территорию площадью 4,1 квадратных километра. В умеренной зоне поражения, где будут разрушены или сгорят жилые здания, окажется площадь в 175 квадратных километров», — пишет журнал.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешек».

Ранее эксперт Клинцевич назвал объекты, по которым РФ может нанести массированный удар «Орешком».