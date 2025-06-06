Жители Тульской области услышали звуки взрывов в небе

Под Тулой местные жители стали сообщать о взрывах, которые слышны в небе. Судя по всему, дежурные средства ПВО отражают налет украинских беспилотников. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

В Тульской области очевидцы говорят о том, что в небе слышны взрывы. Судя по приведенным фотографиям, параллельно этому в небе наблюдаются дымные шапки разрывов ракет ПВО.

«По предварительным данным, Новомосковск атакуют беспилотники», — указал микроблог.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил уже о пятом сбитом БПЛА за вечер пятницы, 6 июня. Украинские беспилотные летательные аппараты пытаются поодиночке и целыми сериями прорваться к российской столице, но неизменно сталкиваются с успешными действиями дежурных средств ПВО.