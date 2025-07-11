Сексолог рассказала, как секс-игрушки могут укрепить остывшие отношения

Специалист по вопросам сексуальности Бленда Родригес поделилась информацией о том, какие секс-игрушки могут быть полезны тем, кто только начинает свой путь в этой области. Ее выводы были опубликованы в издании GZH.

Она порекомендовала применять специальные устройства, которые стимулируют клитор, создавая ощущения, напоминающие оральный секс. Также она считает, что анальная пробка может быть подходящим вариантом, но только если партнеры практикуют такой довольно пикантный вид интимной близости.

«Новичкам можно купить вибрирующие вагинальные шарики или эрекционное кольцо. Эти игрушки можно использовать в разных позах, они очень интересны для пар», — посоветовала Родригес.

В завершение Родригес отметила, что, хотя секс-игрушки и не относятся к жизненно важным вещам, они могут способствовать укреплению отношений и сделать интимную жизнь более насыщенной для него и для нее.

Ранее стало известно, что россиянам запретили заниматься сексом в жару.