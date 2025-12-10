Жителя Херсонской области приговорили к 19 годам колонии за экстремистские надписи

Житель Херсонской области получил длительный срок заключения за публичные призывы к экстремизму. Об этом информировали в региональной прокуратуре.

Вина 61-летнего мужчины из Каховки была доказана в суде по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. В ходе разбирательства установлено, что в период с февраля по май 2024 года он наносил на один из памятников и два остановочных павильона надписи и рисунки экстремистского характера. Эти изображения содержали призывы к насилию в отношении лиц определенной национальности.

Обвиняемый полностью признал свою вину на судебном заседании. При вынесении приговора была учтена его предыдущая судимость. Всего несколькими месяцами ранее, в июне, Херсонский областной суд уже приговорил его к 18 годам лишения свободы за совершение ряда других тяжких преступлений, включая вандализм, хулиганство и покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Таким образом, по совокупности всех деяний суд назначил финальное наказание: 19 лет колонии строгого режима и штраф в размере 100 000 руб.

