Жителя ХМАО задержали по подозрению в подготовке теракта на железной дороге

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) задержали мужчину по подозрению в подготовке террористического акта на железнодорожной магистрали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ по Тюменской области.

По предварительным данным, местный житель действовал по заданию украинского военизированного объединения, запрещенного на территории РФ.

Следователи установили, что задержанный планировал установить самодельное взрывное устройство (СВУ) на участке Свердловской железной дороги (СЖД). Целью атаки должен был стать железнодорожный участок, представляющий важную транспортную артерию для региона.

По информации правоохранительных органов, задержанный разделял взгляды украинского военизированного объединения, признанного в РФ экстремистской организацией. Он вступил в сговор с одним из членов этой группировки через мессенджер.

Следствие предполагает, что подготовка теракта носила заранее спланированный характер и была выполнена по указанию куратора из-за границы.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 205 УК РФ (подготовка к теракту). В рамках следственных мероприятий подозреваемому уже избрана мера пресечения — заключение под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы за осуществление преступных намерений, связанных с терроризмом и подготовкой к массовым убийствам.

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