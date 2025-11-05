Жителя Камчатки заставят заплатить миллионы рублей за незаконную разработку карьера

Жителя Камчатки обязали выплатить штраф размером в 5,7 млн руб. за то, что он взялся незаконно разрабатывать карьер. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от региональной прокуратуры.

«Установлено, что в районе ул. Гастелло в краевом центре разработан карьер, из которого без соответствующего разрешения добыта песчано-гравийная смесь», — указали журналистам.

Общий объем незаконной добычи превысил 13 тыс. кубометров. У предпринимателя уже арестовали технику: шесть автомобилей, два прицепа, погрузчик и экскаватор. Прокуратура обратилась в суд и потребовала выплаты бизнесменом нанесенного ущерба. В итоге мужчину обязали заплатить штраф в размере 5,7 млн руб.

