Жителя Королева задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков
Фото: [Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области]
Сотрудники полиции в подмосковном Королеве задержали местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт более пятисот таблеток МДМА. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Отмечается, что в ходе обследования квартиры злоумышленника было обнаружено и изъято пятьсот двенадцать таблеток розового цвета шестиугольной формы, а также электронные весы и упаковочный материал.
Согласно заключению проведенной экспертизы, изъятые таблетки являются наркотическим средством — МДМА. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».
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