Жителя Королева задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков

Сотрудники полиции в подмосковном Королеве задержали местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт более пятисот таблеток МДМА. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что в ходе обследования квартиры злоумышленника было обнаружено и изъято пятьсот двенадцать таблеток розового цвета шестиугольной формы, а также электронные весы и упаковочный материал.

Согласно заключению проведенной экспертизы, изъятые таблетки являются наркотическим средством — МДМА. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

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