Жителя Москвы будут судить за ДТП с погибшим в Талдомском округе Подмосковья

Житель столицы пойдет под суд за ДТП в Талдомском округе Подмосковья, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в августе прошлого года. Обвиняемый за рулем внедорожника нарушил правила и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой, водитель которой скончался на месте происшествия.

Дело по существу рассмотрит Талдомский районный суд, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Московской области столкнулись электричка и автомобиль. В результате аварии погибли два человека.