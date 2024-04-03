Жителя Ногинска задержали по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов

Сотрудники Главного управления уголовного розыска задержали в поселке Обухово ранее судимого тридцатипятилетнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Так, в ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили в его шкафу для вещей почти сто тридцать патронов, два предмета, визуально схожих с пистолетами Макарова, 18 травматических патронов и различные части огнестрельного оружия.

По результатам проведенного исследования, один из изъятых предметов является огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы, другой — пневматическим пистолетом. Также установлено, что более ста патронов пригодны для производства выстрелов.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ. А подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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