Жителя Петербурга увезли в реанимацию после падения в Неву

В Мариинской больнице врачи борются за жизнь 37-летнего петербуржца, который в ночь на 4 января упал в Неву с Арсенальной набережной. Об этом сообщил портал «Фонтанка».

По информации, пострадавшего доставили в больницу на скорой помощи около трех часов ночи. На место происшествия медиков вызвала девушка, проезжавшая мимо на автомобиле и случайно ставшая очевидцем инцидента.

В результате падения в реку мужчина получил тяжелое переохлаждение и наглотался воды. В критическом состоянии его сразу направили в реанимационное отделение.

Ранее сообщалось, что напавший на беременную жену москвич был ранен из табельного оружия.