Жителя Подмосковья оштрафовали за курение на борту во время перелета в Нальчик

Транспортные полицейские привлекли к ответственности 34-летнего жителя Подмосковья, который курил на борту самолета Москва — Нальчик.

О нарушителе в правоохранительные органы сообщил командир воздушного судна. Наряд полиции встретил нерадивого пассажира сразу же после приземления самолета в Нальчике, сообщила пресс-служба УТ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Мужчину доставили в дежурную часть и составили в отношении него административный протокол. Теперь жителю Московской области предстоит заплатить штраф.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали иностранца, который похитил у своего знакомого валюту на три миллиона рублей.