Жителя Подмосковья задержали после нападения на 94-летнюю женщину в подъезде дома

Житель Подмосковья подозревается в нападении на 94-летнюю пенсионерку в подъезде одного из домов в Зеленограде. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД сообщает Агентство «Москва» .

Известно, что пострадавшая сама обратилась в полицию. Она рассказала, что неизвестный пытался ее ограбить. Он дергал ручку сумки с такой силой, что пенсионерка получила травму плеча. Однако злоумышленнику не удалось ограбить женщину.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 21-летний житель подмосковного Солнечногорска. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Московской области задержали двоих мужчин, которые ограбили ювелирный магазин.