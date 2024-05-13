Жителя Подмосковья задержали после нападения на 94-летнюю женщину в подъезде дома
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Житель Подмосковья подозревается в нападении на 94-летнюю пенсионерку в подъезде одного из домов в Зеленограде. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД сообщает Агентство «Москва».
Известно, что пострадавшая сама обратилась в полицию. Она рассказала, что неизвестный пытался ее ограбить. Он дергал ручку сумки с такой силой, что пенсионерка получила травму плеча. Однако злоумышленнику не удалось ограбить женщину.
Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 21-летний житель подмосковного Солнечногорска. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее в Московской области задержали двоих мужчин, которые ограбили ювелирный магазин.