Жителя Подмосковья задержали после нападения с ножом на знакомого

В подмосковном Зарайске задержали местного жителя 1958 года рождения, он подозревается в нападении с ножом на знакомого.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, в полицию поступили данные из медицинского учреждения, врачи рассказали, что к ним поступил мужчина 1970 года с ножевым ранением.

Выяснилось, что травмы пострадавший получил в ходе конфликта со знакомым. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье задержали 17-летнего юношу, который подозревается в нападении с мачете на двоих человек.