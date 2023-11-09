Жителя Подмосковья задержали за кражу стройматериалов на 1,2 млн рублей

Житель Подмосковья в возрасте сорока лет был задержан за кражу строительных материалов более чем на 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, мужчина работал по договору подряда на строительном объекте на улице Кошкина в столице. Когда его никто не видел, он похитил строительные материалы и вывез их с территории на грузовике.

Злоумышленника задержали на Каширском шоссе. На мужчину завели уголовное дело о краже. В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье водитель одной из организаций похитил со склада смартфоны на 750 тысяч рублей.