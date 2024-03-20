Жителя Подмосковья задержали за кражу у пенсионерки денег и ювелирных изделий на 1,5 млн рублей
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Подмосковье задержали ранее судимого местного жителя, который украл у пенсионерки деньги и ювелирные изделия. Сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей.
С заявлением в полицию обратилась 63-летняя жительница Серебряных Прудов. Она рассказала, что неизвестный проник в ее дом и совершил кражу, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Правоохранители оперативно задержали 47-летнего жителя Каширы. Его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, который находился в федеральном розыске за незаконное пересечение государственной границы России.