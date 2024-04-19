Жителя Подмосковья задержали за обман пожилой москвички почти на миллион рублей

Полицейские задержали 22-летнего жителя Подмосковья, который подозревается в мошенничестве в отношении 83-летней пенсионерки.

По предварительным данным, в марте злоумышленник позвонил пожилой женщине и начал ей угрожать. Испугавшись, пенсионерка выполнила требования мошенника. Она положила девятьсот тысяч рублей в пакет и сбросила его из окна, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления внутренних дел по Южному административному округу столицы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время правоохранители устанавливают соучастников преступления.

Ранее сообщалось, что в Серпухове задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.