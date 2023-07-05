Жителя Подмосковья задержали за подготовку кражи 34 тысяч долларов под видом обмена валюты

Полицейские задержали восемнадцатилетнего жителя Дмитрова, который подозревается в попытке хищения 34 тысяч долларов. Об этом сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Установлено, что юноша предлагал в одном из мессенджеров услуги по обмену валют. При этом курс у него был выше установленного Центробанком.

С злоумышленником связался 40-летний житель Долгопрудного, который предложил на обмен тридцать четыре тысячи долларов. После этого подозреваемый начал поиск исполнителей, которые могли бы ограбить потенциального клиента.

В результате оперативных действий сотрудники полиции предотвратили хищение денежных средств. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья попросила своего знакомого помочь ей закопать тело мужчины на участке.