Жителя Раменского, который в 2009 году застрелил знакомого, заключили под стражу

В Раменском заключили под стражу 60-летнего мужчину, который в 2009 году застрелил своего знакомого, чтобы не возвращать ему долг. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Подмосковью.

Летом 2009 года житель Раменского поссорился со знакомым из-за денежного долга. Чтобы не отдавать приятелю деньги, он решил убить его. Злоумышленник связал потерпевшего, затащил в машину и вывез на Егорьевское шоссе. Там он застрелил его, перетащил тело в лес и уехал.

Причастность жителя к совершению преступления установили в марте текущего года. Мужчину задержали. Вскоре ему было предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что жительницу Наро-Фоминска приговорили к семи годам колонии за убийство сожителя.