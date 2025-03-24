Жителя Раменского, который в 2009 году застрелил знакомого, заключили под стражу
В Раменском арестовали мужчину, убившего своего знакомого в 2009 году
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В Раменском заключили под стражу 60-летнего мужчину, который в 2009 году застрелил своего знакомого, чтобы не возвращать ему долг. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Подмосковью.
Летом 2009 года житель Раменского поссорился со знакомым из-за денежного долга. Чтобы не отдавать приятелю деньги, он решил убить его. Злоумышленник связал потерпевшего, затащил в машину и вывез на Егорьевское шоссе. Там он застрелил его, перетащил тело в лес и уехал.
Причастность жителя к совершению преступления установили в марте текущего года. Мужчину задержали. Вскоре ему было предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения.
Ранее сообщалось, что жительницу Наро-Фоминска приговорили к семи годам колонии за убийство сожителя.