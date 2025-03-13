Жителя Сергиева Посада попытались обокрасть и зарезать в электричке

Во время поездки в электропоезде в Подмосковье мужчину из Сергиева Посада попытались обокрасть. Когда он заметил кражу, то его ударили ножом. Об этом сообщило издание REGIONS.

Для жителя Сергиева Посада поездка в электропоезде чуть не закончилась трагедией. Сначала у него попытались украсть рюкзак. Когда тот заметил кражу, то его сначала ударили по голове стеклянной бутылкой, а затем пырнули ножом, чтобы прекратить сопротивление. Правоохранители вскоре задержали злоумышленника, им оказался 68-летний житель того же города.

Подозреваемый уже сознался в своем поступке и раскаялся в том, что натворил. Против него возбуждено уголовное дело, которое было взято на контроль транспортной прокуратурой.

Ранее сообщалось о ЧП в нижегородской школе. Там подросток пришел с ножом в учебное заведение и ранил двух человек. Как утверждают его одноклассники, юноша был доведен до отчаяния издевательствами со стороны ровесников. Инцидент произошел после словесной перепалки между нападавшим и пострадавшими, после чего он внезапно достал нож.