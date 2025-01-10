Жителя Севастополя осудили за подготовку теракта по заданию Службы безопасности Украины

Житель Севастополя по заданию СБУ готовил теракт на железной дороге, и за это получил 11 лет лишения свободы. Об этом сообщило РИА Новости.

По сведениям правоохранителей, Константин Горпинченко, который проживал в Севастополе, сам связался с СБУ и предложил ей свои услуги. Ему предложили поджечь два релейных шкафа на железной дороге. Он согласился и стал готовить реакт. Злоумышленник вел наблюдение за тем участком, где ему предстояло совершить преступление, потом он изготовил зажигательную смесь и попытался совершить поджог. Его задержали еще до того, как Горпинченко смог устроить пожар.

«Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима», — таков был приговор Южного окружного военного суда.

Первые три года отбывания наказания Горпинченко проведет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье были задержаны два парня, которых подозревают в поджоге электричек. Им за преступления пообещали 150 тыс. руб., после чего преступники подожгли поезд в Лобне, а затем — состав в Дмитрове. Теперь молодым людям грозит внушительный срок лишения свободы.