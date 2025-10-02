Жительница Коми осуждена за клевету на отчима племянницы

В Курске завершилось рассмотрение дела Наталии Соловьевой, приехавшей из Республики Коми, которую обвиняли в клевете на родственника. Информацию об этом предоставили в пресс-службе судебной системы Курской области.

Как следует из материалов дела, Соловьева, будучи в Курске, разместила в интернете, а именно в социальной сети, ложную информацию о противозаконных действиях в отношении несовершеннолетней. Мотивом для этого поступка послужила личная неприязнь к отчиму племянницы.

«Она обвинила отчима племянницы в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетней, распространив тем самым заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство вышеуказанных лиц», — пояснили в пресс-службе.

Подсудимая полностью признала свою вину в ходе судебного заседания и выразила сожаление о содеянном. В итоге суд вынес решение о взыскании с Соловьевой штрафа в размере 250 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии 19-летняя девушка стала жертвой группового изнасилования на камеру.