Жителя Ступино задержали по подозрению в сбыте наркотических средств

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали в городском округе Ступино тридцатитрехлетнего местного жителя, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Так, при обыске квартиры, принадлежащей злоумышленнику, полицейские обнаружили и изъяли: семена, электронные весы, а также стеклянные банки и пластиковые контейнеры с веществом растительного происхождения. Также на балконе обнаружен установленный гроубокс, внутри которого находились горшки с растениями, визуально схожими с коноплей.

Согласно заключению эксперта, содержимое в двух емкостях является наркотическим средством, получаемым из растения конопли — марихуаной. По предварительным данным, подозреваемый изготавливал запрещенные вещества с целью дальнейшего их сбыта путем тайников-закладок.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ. А сам он по решению суда в настоящее время находится под стражей.

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