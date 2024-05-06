Жителя Тамбова задержали за подготовку терактов у зданий судов

44-летний мужчина по заданию украинских спецслужб планировал произвести взрывы рядом с областным и арбитражным судом. Его деятельность была вскрыта силовиками, а сам он задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ, слова его представителей привел ТАСС .

Мужчина 1980 года рождения после начала специальной операции стал часто посещать сайты националистических организаций. Там его и завербовали украинские спецслужбы. Это произошло в июле прошлого года.

«ФСБ совместно с сотрудниками РЖД в Тамбове пресечена противоправная деятельность гражданина РФ», - указали в Федеральной службе безопасности.

Злоумышленник неподалеку от тамбовского жд вокзала спрятал самодельные взрывные устройства в кучи строительного мусора. Он планировал совершить взрывы рядом со зданиями двух судов: областного и арбитражного. СВУ были обезврежены, а сам террорист взят под стражу.

Ранее контрразведчики задержали в ЛНР женщину, которая занималась шпионажем в пользу ВСУ. Она проживала в городе Антрацит, и собирала сведения о местах дислокации ВС РФ.